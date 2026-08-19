Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport vicino alle vicende della Roma, ha parlato così della questione Luis Henrique: le sue dichiarazioni

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport vicino alle vicende della Roma, ha parlato così della questione Luis Henrique dall'Inter. La trattativa tra i due club prosegue ma ancora non c'è la chiusura: ecco cosa risulta all'inviato CONTINUA A LEGGERE

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