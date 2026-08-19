Ivan Zazzaroni nei giorni scorsi aveva attaccato Oaktree. "Trovo piuttosto singolare la strategia della Quercia (Oaktree) la cui squadra, l'Inter, partecipa alla stessa Champions di PSG, Bayern, City, Real, Liverpool e Barcellona peraltro con dichiarate ambizioni e speranze", aveva scritto sui social.

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Aveva insomma spiegato per prendere Curtis Jones la proprietà pretendeva prima la cessione di Luis Henrique. Nella giornata di oggi però è arrivata però la notizia secondo la quale l'Inter ha chiuso per il centrocampista del Liverpool.

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Chivu avrà il centrocampista che aveva richiesto. 35 mln la cifra che percepirà tra parte fissa e bonus il Liverpool che inizialmente ne richiedeva 40 per un giocatore in scadenza, ma alla fine si è riusciti a trovare la quadra. Proprio per l'acquisto del calciatore è arrivata nel pomeriggio la battuta del direttore del Corriere dello Sport su Oaktree (CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE).