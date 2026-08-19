Il giornalista ha parlato dell'arrivo del giocatore a Milano riferendosi ad un commento che aveva fatto qualche giorno fa sul fondo Oaktree
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Ivan Zazzaroni nei giorni scorsi aveva attaccato Oaktree. "Trovo piuttosto singolare la strategia della Quercia (Oaktree) la cui squadra, l'Inter, partecipa alla stessa Champions di PSG, Bayern, City, Real, Liverpool e Barcellona peraltro con dichiarate ambizioni e speranze", aveva scritto sui social.
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Aveva insomma spiegato per prendere Curtis Jones la proprietà pretendeva prima la cessione di Luis Henrique. Nella giornata di oggi però è arrivata però la notizia secondo la quale l'Inter ha chiuso per il centrocampista del Liverpool.
Chivu avrà il centrocampista che aveva richiesto. 35 mln la cifra che percepirà tra parte fissa e bonus il Liverpool che inizialmente ne richiedeva 40 per un giocatore in scadenza, ma alla fine si è riusciti a trovare la quadra. Proprio per l'acquisto del calciatore è arrivata nel pomeriggio la battuta del direttore del Corriere dello Sport su Oaktree (CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE).
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