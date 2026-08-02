A Liverpool parlano di Curtis Jones e della possibilità che l'Inter alla fine riesca ad acquisirlo dal club inglese. Sul tavolo vantaggi e svantaggi per i Reds nel caso decidessero effettivamente di spedire il calciatore a Milano.

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"L'Inter continua a perseguire l'acquisto di Curtis Jones, ma per il Liverpool ci sarebbero più svantaggi che vantaggi in caso di cessione del centrocampista. Il club italiano si è visto respingere diverse offerte quest'estate. Non è riuscita a soddisfare la valutazione del giovane talento proveniente dal vivaio, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro (34,2 milioni di sterline). Sebbene si abbia la sensazione che l'Inter alla fine cederà alle richieste del club inglese, la realtà di ciò che questo significherà per il Liverpool è da tenere in considerazione. Jones ha disputato 228 partite con la squadra in cui è cresciuto da quando ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019 e, a soli 25 anni, e sta entrando nel pieno della sua carriera", si legge Thisisanfield, sito dedicato proprio al club.

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