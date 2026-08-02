Il club inglese valuta l'addio del calciatore che è cresciuto nel vivaio e che ha un contratto in scadenza a giugno 2027
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A Liverpool parlano di Curtis Jones e della possibilità che l'Inter alla fine riesca ad acquisirlo dal club inglese. Sul tavolo vantaggi e svantaggi per i Reds nel caso decidessero effettivamente di spedire il calciatore a Milano.
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"L'Inter continua a perseguire l'acquisto di Curtis Jones, ma per il Liverpool ci sarebbero più svantaggi che vantaggi in caso di cessione del centrocampista. Il club italiano si è visto respingere diverse offerte quest'estate. Non è riuscita a soddisfare la valutazione del giovane talento proveniente dal vivaio, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro (34,2 milioni di sterline). Sebbene si abbia la sensazione che l'Inter alla fine cederà alle richieste del club inglese, la realtà di ciò che questo significherà per il Liverpool è da tenere in considerazione. Jones ha disputato 228 partite con la squadra in cui è cresciuto da quando ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2019 e, a soli 25 anni, e sta entrando nel pieno della sua carriera", si legge Thisisanfield, sito dedicato proprio al club.
Vantaggi
SvantaggiTra i svantaggi della cessione invece ci sarebbero, secondo quanto arriva da Liverpool, la perdita di un ragazzo che arriva dal vivaio utile a completare le liste della Premier League e della Champions. E anche trovare un sostituto sul mercato non è semplice. Potrebbe essere costoso anche perché una volta ceduto Jones tutti saprebbero che il Liverpool necessita di un sostituto. Si aggiungerebbe una lacuna a centrocampo da colmare e la rosa perderebbe un giocatore versatile da sfruttare anche in caso di infortuni. "Forse trattiene il pallone più di quanto dovrebbe ma resiste al pressing e questa capacità di è rivelata importante spesso. Può dare una mano a creare e a tenere palla e sono qualità non facili da ritrovare in altri giocatori. La squadra ha sempre avuto un giocatore del vivaio e non rimarrebbe alcun legame consolidato. Il legame con il territorio è sempre stato al centro della storia del Liverpool, e avere nello spogliatoio un giocatore che sa cosa significa rappresentare la città è stato fondamentale", conclude lo stesso sito. (Fonte: thisisanfield.com)
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