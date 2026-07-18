VIDEO FCIN1908 / Inter, foto e autografi con i tifosi più piccoli per Provedel

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Cosa c'è di vero delle voci sull'interesse dell'Inter nei confronti di Jhon Lucumi in difesa? Al momento poco secondo quanto riferito dal Resto del Carlino.

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"L’Inter ha messo nel mirino Romero e Stones, in uscita dal Tottenham. Morale, contatti diretti per Lucumi ancora non ce ne sono stati, così come con il Milan.

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Lucumi aspetta la Juventus, che dopo l’ufficialità del passaggio di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds è certa di incassare 20 milioni come percentuale sulla futura rivendita".