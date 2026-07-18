Cosa c'è di vero delle voci sull'interesse dell'Inter nei confronti di Jhon Lucumi in difesa?
VIDEO FCIN1908 / Inter, foto e autografi con i tifosi più piccoli per Provedel
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Cosa c'è di vero delle voci sull'interesse dell'Inter nei confronti di Jhon Lucumi in difesa? Al momento poco secondo quanto riferito dal Resto del Carlino.
"L’Inter ha messo nel mirino Romero e Stones, in uscita dal Tottenham. Morale, contatti diretti per Lucumi ancora non ce ne sono stati, così come con il Milan.
Lucumi aspetta la Juventus, che dopo l’ufficialità del passaggio di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds è certa di incassare 20 milioni come percentuale sulla futura rivendita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Inter, due nomi per Diaby ma i tempi si allungano. E il Leverkusen può accelerare
Mercato Inter
Inter, sono giorni decisivi: "A ferragosto può arrivare un accordo importante"
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti