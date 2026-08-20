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Dopo aver definito l'operazione Curtis Jones, ora l'Inter vuole chiudere l'uscita di Luis Henrique: continuano i dialoghi con la Roma e dopo il primo weekend di campionato la trattativa può entrare davvero nel vivo. Secondo Repubblica, "quello di Luis Henrique dell'Inter resta il profilo ideale: può giocare su entrambe le fasce, anche più avanti, sotto alla punta.

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Manca ancora l'intesa definitiva con il club nerazzurro, che non ha mai abbassato la richiesta di 30 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. La Roma, alla ricerca di una formula più sostenibile, ha chiesto informazioni per il prestito con obbligo di riscatto. Il brasiliano ha più volte manifestato il suo gradimento per la destinazione: si lavora per trovare un'intesa sull'ingaggio.

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Da Trigoria mettono sul piatto 1,5 milioni a stagione più bonus. Una buona base, che necessita ancora di qualche ritocco. Al momento Luis Henrique ha scavalcato Destiny Udogie del Tottenham nella lista dei preferiti di Gasperini, che però non ha mai perso interesse per Alessio Cacciamani.