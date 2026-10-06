Pio Esposito ha replicato a chi gli chiedeva un commento sul fatto che in Nazionale giochi titolare e nell'Inter si alterni con gli altri tre attaccanti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange Yoan Bonny.

In occasione del Premio Vialli, il centravanti classe 2005 dell'Italia e dei nerazzurri è intervenuto in videocollegamento e ha chiarito il suo pensiero sul minutaggio accumulato finora e sulla concorrenza nel reparto avanzato della squadra di Cristian Chivu.

Le parole di Pio Esposito

"Nell'Inter ci sono i due attaccanti più forti del campionato. È normale che ci sia molto alternanza. Sono orgoglioso di essermi ritagliato il mio spazio: guardiamo al momento, passo dopo passo. Non dimentico che vengo dalla B e in un anno ho giocato cinquanta partite".

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Cosa ha detto Vocalelli su Pio Esposito

Nei giorni scorsi, il giornalista de' La Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli ha trattato il tema legato al minutaggio di Pio Esposito tra Nazionale e Inter e il confronto.

Ecco le sue dichiarazioni nell'intervento a Radio Radio:

"Pio Esposito è il centravanti titolare della Nazionale Italiana in cui noi riponiamo speranze enormi. Lautaro Martinez che è uno straordinario giocatore, il più forte attaccante del campionato italiano, non è titolare dell’Argentina, al punto che anche nell'ultimo Mondiale quando lui è entrato da riserva e ha segnato, portando l’Argentina avanti, poi l'hanno rimesso in panchina e hanno messo Julian Alvarez. Il nostro centravanti è titolarissimo, nell’Argentina Lautaro non è titolare e Thuram, l'altro con cui si confronta Pio Esposito, non è stato addirittura neanche convocato. Per cui i due titolari che stanno davanti a Pio Esposito non sono titolari nelle loro nazionali; il nostro centravanti è dietro di loro per un fatto anagrafico ma anche per un fatto di qualità complessiva, perché oggi credo che nessuno si sognerebbe di togliere Lautaro per mettere Pio Esposito, con tutto il rispetto e per le aspettative giuste che ci sono su Pio Esposito".

(Fonte: ANSA)