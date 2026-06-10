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Darmian, futuro da decifrare. Sky: “L’Inter gli ha fatto questa proposta”

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Il futuro di Matteo Darmian è ancora in dubbio: il 30 giugno scadrà il suo contratto con l'Inter e le offerte non mancano
Matteo Pifferi Redattore 

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Il futuro di Matteo Darmian è ancora da decifrare. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, il difensore, che lascerà i nerazzurri a parametro zero, ha avuto diversi sondaggi in queste settimane da diversi club.

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Le neopromosse Monza e Venezia ci hanno già provato, così come sono arrivate le proposte di Udinese e Sassuolo per Darmian, che non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro. Sky Sport, infatti, aggiunge che non è ancora chiaro se Darmian proseguirà la sua carriera come calciatore.

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L'Inter gli ha proposto un posto in società, anche se il ruolo sarebbe ancora da costruire insieme per capire meglio che tipo di percorso fare. L'Inter, in ogni caso, si aspetta una risposta da Darmian nella prossima settimana.

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