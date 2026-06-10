Darmian, futuro da decifrare. Sky: “L’Inter gli ha fatto questa proposta”

Il futuro di Matteo Darmian è ancora in dubbio: il 30 giugno scadrà il suo contratto con l'Inter e le offerte non mancano

Il futuro di Matteo Darmian è ancora da decifrare. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, il difensore, che lascerà i nerazzurri a parametro zero, ha avuto diversi sondaggi in queste settimane da diversi club.

Le neopromosse Monza e Venezia ci hanno già provato, così come sono arrivate le proposte di Udinese e Sassuolo per Darmian, che non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro. Sky Sport, infatti, aggiunge che non è ancora chiaro se Darmian proseguirà la sua carriera come calciatore.