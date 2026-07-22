Terminato il contratto con l'Inter, Matteo Darmian vuole restare in Serie A e c'è una squadra in particolare che lavora per ingaggiarlo.
Terminato il contratto con l'Inter, Matteo Darmian vuole restare in Serie A e c'è una squadra in particolare che lavora per ingaggiarlo. Ecco quanto evidenziato da gianlucadimarzio.com sul difensore classe 1989:
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"Il Torino pensa a un possibile ritorno di Matteo Darmian. Dopo la conclusione della sua esperienza con l’Inter, arrivata con la scadenza del contratto, il difensore classe 1989 potrebbe nuovamente vestire la maglia granata. Per Darmian si tratterebbe di un ritorno a distanza di oltre dieci anni. Il giocatore ha infatti militato sotto la Mole dal 2011 al 2015, prima di trasferirsi in Inghilterra al Manchester United.
Terminato il rapporto con l’Inter, Darmian ha già espresso la volontà di continuare a giocare ad alti livelli, possibilmente restando in Italia. Al momento, però, non si tratta di un’operazione imminente. L’idea potrebbe prendere quota soltanto più avanti, quando il mercato entrerà nella sua fase conclusiva. Le condizioni per un ritorno esistono, ma per capire se diventerà una vera trattativa bisognerà verosimilmente attendere gli ultimi giorni della sessione", si legge.
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