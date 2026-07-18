Il giornalista di Skysport, Stefano De Grandis, ha parlato dell'Inter e della nuova stagione in arrivo con un passaggio sul mercato e sulle difficoltà riscontrate dal club nerazzurro.

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-Proseguire sul progetto tecnico-tattico dell'anno scorso: una garanzia o un pericolo?

Garanzia perché Chivu ha dimostrato di saper fare dei cambiamenti nella continuità. Lo ha fatto l'anno scorso e ha continuato ad essere la squadra migliore. Il pericolo è che ogni squadra ha bisogno di un guizzo, bisogno di un rinnovo per sentirsi viva. Ma credo che l'Inter farà dei colpi. È chiaro che l'Inter è in difficoltà perché Palestra è saltato e Khalaili non ha avuto l'idoneità. Ma sono certo che l'Inter qualcosa farà.