Il giornalista ha parlato del momento dei nerazzurri che hanno avuto difficoltà sul mercato ma possono puntare sul lavoro di Chivu

Eva A. Provenzano

Il giornalista di Skysport, Stefano De Grandis, ha parlato dell'Inter e della nuova stagione in arrivo con un passaggio sul mercato e sulle difficoltà riscontrate dal club nerazzurro.

De Grandis

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Proseguire sul progetto tecnico-tattico dell'anno scorso: una garanzia o un pericolo?

Garanzia perché Chivu ha dimostrato di saper fare dei cambiamenti nella continuità. Lo ha fatto l'anno scorso e ha continuato ad essere la squadra migliore. Il pericolo è che ogni squadra ha bisogno di un guizzo, bisogno di un rinnovo per sentirsi viva. Ma credo che l'Inter farà dei colpi. È chiaro che l'Inter è in difficoltà perché Palestra è saltato e Khalaili non ha avuto l'idoneità. Ma sono certo che l'Inter qualcosa farà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti