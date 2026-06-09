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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi prendete…'”
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Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi prendete…'”
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter, da Vicario a Josep Martinez
Nel suo consueto podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter, che dopo aver trattato a lungo per Guglielmo Vicario ha deciso di puntare su Josep Martinez già in rosa.
Ecco il motivo: "Vicario è chiaramente contento di essere in quel momento un promesso sposo dell'Inter, si illude anche di essere nerazzurro, poi però cambiano le strategie.
Soprattutto gli input societari e proprietari da parte del fondo Oaktree che dà un mandato ai dirigenti: "Abbiamo già Martinez, abbiamo speso dei soldi per Martinez, cerchiamo di valorizzare lui mettendo magari un secondo portiere meno costoso che possa eventualmente alternarsi".
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