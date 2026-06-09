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Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi prendete…'”

Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi prendete…'” - immagine 1
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter, da Vicario a Josep Martinez
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel suo consueto podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter, che dopo aver trattato a lungo per Guglielmo Vicario ha deciso di puntare su Josep Martinez già in rosa.

Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi prendete…'”- immagine 2
Getty Images

Ecco il motivo: "Vicario è chiaramente contento di essere in quel momento un promesso sposo dell'Inter, si illude anche di essere nerazzurro, poi però cambiano le strategie.

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Soprattutto gli input societari e proprietari da parte del fondo Oaktree che dà un mandato ai dirigenti: "Abbiamo già Martinez, abbiamo speso dei soldi per Martinez, cerchiamo di valorizzare lui mettendo magari un secondo portiere meno costoso che possa eventualmente alternarsi".

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