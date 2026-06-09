Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter, da Vicario a Josep Martinez

Nel suo consueto podcast per TMW, Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha raccontato il cambio di strategia in porta dell'Inter , che dopo aver trattato a lungo per Guglielmo Vicario ha deciso di puntare su Josep Martinez già in rosa.

Ecco il motivo: "Vicario è chiaramente contento di essere in quel momento un promesso sposo dell'Inter, si illude anche di essere nerazzurro, poi però cambiano le strategie.

Soprattutto gli input societari e proprietari da parte del fondo Oaktree che dà un mandato ai dirigenti: "Abbiamo già Martinez, abbiamo speso dei soldi per Martinez, cerchiamo di valorizzare lui mettendo magari un secondo portiere meno costoso che possa eventualmente alternarsi".