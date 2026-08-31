Nel corso del podcast “Caffè Di Marzio” il giornalista fa il punto sul mercato a un giorno dalla fine della sessione estiva

Gianni Pampinella
GUARRO e PACE EP16

GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Nel corso del podcast “Caffè Di Marzio”, in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista fa il punto sul mercato a un giorno dalla fine della sessione estiva.

Getty Images

"Il calciomercato si chiude domani alle ore 20 e quindi questo caffè del lunedì mattina è frenetico, quasi già schizofrenico. Chissà quanti ne dovremmo bere durante una giornata che è partita subito con il botto perché come sempre capita nelle ultime ore, la notte, le notti di mercato, la penultima e l'ultima registrano sempre dei colpi di scena, per esempio Zeballos al Monza lo è stato questa mattina perché è stato un giocatore trattato a lungo dal Napoli, poi c'è stato l'inserimento del Parma e alla fine con un vero e proprio blitz lo ha preso il Monza che garantisce un esterno offensivo di qualità che può anche davvero essere giusto per le caratteristiche di Ivan Juric".

Di Marzio

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta era a Montecarlo per i sorteggi dei gironi di CL
Skysport

"L'Inter si è già mossa con largo anticipo e quando negli ultimi giorni di mercato una società non deve praticamente far nulla è perché sicuramente ha lavorato bene, il Napoli è incastrato dal discorso delle liste e quindi dalla mancata uscita di Lang e non credo proprio che riuscirà a intervenire per trovare la punta, la squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina perché ieri sera sul tardi la Fiorentina ha dovuto fare una scelta, ha cercato Zirkzee è vero ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione".

(Tuttomercatoweb.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti