Nel corso del podcast “Caffè Di Marzio”, in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il giornalista fa il punto sul mercato a un giorno dalla fine della sessione estiva.

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"Il calciomercato si chiude domani alle ore 20 e quindi questo caffè del lunedì mattina è frenetico, quasi già schizofrenico. Chissà quanti ne dovremmo bere durante una giornata che è partita subito con il botto perché come sempre capita nelle ultime ore, la notte, le notti di mercato, la penultima e l'ultima registrano sempre dei colpi di scena, per esempio Zeballos al Monza lo è stato questa mattina perché è stato un giocatore trattato a lungo dal Napoli, poi c'è stato l'inserimento del Parma e alla fine con un vero e proprio blitz lo ha preso il Monza che garantisce un esterno offensivo di qualità che può anche davvero essere giusto per le caratteristiche di Ivan Juric".

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"L'Inter si è già mossa con largo anticipo e quando negli ultimi giorni di mercato una società non deve praticamente far nulla è perché sicuramente ha lavorato bene, il Napoli è incastrato dal discorso delle liste e quindi dalla mancata uscita di Lang e non credo proprio che riuscirà a intervenire per trovare la punta, la squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina perché ieri sera sul tardi la Fiorentina ha dovuto fare una scelta, ha cercato Zirkzee è vero ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione".

(Tuttomercatoweb.com)