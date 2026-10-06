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Intervistato da news.bet365.it, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra calciomercato e lotta scudetto. Ecco le sue parole:

"L’acquisto che ricordo di più e che sicuramente mi ha fatto emozionare di più tra fine anni '90 e inizio anni 2000 è quello di Ronaldo il Fenomeno. Vederlo in Italia, arrivando dal Barcellona ha cambiato l’era del calciomercato e l’era del calcio italiano. Era dai tempi di Maradona, Platini e Van Basten che non si vedeva un giocatore con quelle potenzialità. È un giocatore che ha davvero fatto emozionare tutti, non solo i tifosi dell’Inter ma anche i tifosi avversari e gli sportivi. Rimarrà uno dei più grandi giocatori che abbiano giocato in Italia".

Getty Images

La corsa Scudetto e le strategie delle big in Serie A

"Penso che l’avversario principale per l’Inter in questa stagione sarà la Roma. La squadra viene da un anno importante sotto la guida di Gasperini e ha acquisito ancora di più la sua mentalità e il suo modo di giocare. Non so se possa vincere lo Scudetto, ma mai come quest’anno penso che possa lottare fino alla fine. La Roma si è rinforzata andando a prendere i giocatori giusti, come Balerdi, Rodrigo Mora e lo stesso Molina. Non ha perso nessun giocatore importante durante l’estate, dunque se riuscirà a mantenere un livello di intensità alto e soprattutto se riuscirà ad avere un Dybala senza infortuni, la Roma è quella che si può avvicinare di più all’Inter”.

Sky

"Romano? Il Cagliari lo ha appena comprato, è un giocatore dal grande futuro, già entrato nel giro della Nazionale. Non credo che il Cagliari sia disposto a cederlo già a gennaio, ma sicuramente le offerte non mancheranno”.