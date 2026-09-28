VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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Una voce di mercato che ha iniziato a circolare in estate, e che ha ritrovato vigore in questi giorni: l'Inter starebbe valutando l'ipotesi di riportare Mateo Kovacic a Milano. Il centrocampista croato, che ha già indossato la maglia nerazzurra dal gennaio 2013 al giugno 2015, è in scadenza di contratto con il Manchester City, e al momento non ci sono segnali su un possibile rinnovo.

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Centrocampista di qualità ed esperienza, con un palmares da fare invidia e abituato a contesti di primissimo piano, a 32 anni compiuti Kovacic è pronto per un'ultima corsa in un top club europeo: dalla sua ha un'età che gli permette di disputare ancora qualche stagione ad alto livello, sia da protagonista che da comprimario. Per questo motivo un suo ingaggio avrebbe senso anche per una realtà come l'Inter.

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I nerazzurri, oltretutto, a fine stagione dovranno salutare Mkhitaryan: possibile che Chivu voglia avere ancora a disposizione un giocatore navigato e con mentalità vincente, sempre pronto all'uso e in grado di ricoprire più ruoli. Tutte caratteristiche che appartengono al centrocampista croato: per età e stipendio non rientra di sicuro nei parametri di Oaktree, ma il fondo proprietario del club nerazzurro ha già dimostrato di sapersi concedere qualche eccezione, come si è visto di recente con Stones. Una semplice voce di mercato, per il momento, ma una pista da tenere in considerazione per i prossimi mesi.