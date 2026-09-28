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Alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta per le nazionali, Chivu potrà finalmente contare anche su Djed Spence. L'esterno è arrivato dal Tottenham con un problemino che ha smaltito e da oggi lavora col resto della squadra ad Appiano Gentile. Cosa può dare di diverso rispetto agli altri due esterni nerazzurri Diouf e Luis Henrique?

Il titolare di Chivu, in questa prima parte di stagione è Diouf. Il francese è un quinto atipico, sia perché non è un esterno di ruolo, ma nasce centrocampista, ma soprattutto perché gioca a piede invertito essendo mancino e giocando sulla fascia destra.

Immagini Sofascore. A sinistra Spence, a destra Diouf

L'inglese, rispetto a Diouf, è sicuramente più adatto alla fase difensiva e i dati lo confermano: meno dribbling subiti, più duelli vinti e più chiusure effettuate. Spence non disdegna la fase offensiva, stesso numero di dribbling riusciti tenendo conto delle statistiche in Premier della passata stagione confrontate con quelle di Diouf in questa stagione.

Immagini Sofascore. A sinistra Spence, a destra Diouf

Il confronto

Guardando ai tre esterni in casa Inter, Chivu può contare su tre giocatori dalle diverse caratteristiche. Probabilmente Diouf è quello che può dare di più nell'ultimo settore di campo, quello offensivo. Spence, invece, potrebbe adattarsi bene al modulo di Chivu perché dà buone garanzie quando viene attaccato, è quello che ha la % maggiore di palloni recuperati a partita, ma è anche un esterno a cui piace andare sul fondo, a cui piace tentare il dribbling (tra i tre esterni è quello che ci prova maggiormente anche se Diouf e Luis Henrique ne mettono a segno di più). Se Diouf dà un maggiore apporto qualitativo alla fase offensiva dell'Inter, Spence può essere un buon punto d'incontro tra il francese e Luis Henrique. Come il brasiliano occupa tutta la fascia e si fa vedere con costanza anche nella metà campo offensiva. Questo quello che dicono i numeri, sarà poi il campo a dare le risposte.