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Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato a Radio Sportiva il possibile passaggio alla difesa a 4 da parte dell'Inter di Chivu

Passaggio a 4 per Chivu? No, io non credo a questa cosa. Credo che Chivu sia stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni, nelle sue conferenze. Personalmente gli ho chiesto all'inizio di questa stagione in conferenza se aveva in mente di ragionare su alternative tattiche e lui mi ha risposto per me in maniera molto chiara, cioè non ha molto senso pensare ai moduli tattici in questo momento, che sono una cosa buona per la carta.

Cioè tu metti su carta il modulo a 4, il modulo a 3; in realtà le squadre, definiamole moderne, hanno un atteggiamento iniziale che poi si modifica nel corso dei 90 minuti 500 volte. Ed è esattamente questo che sta facendo l'Inter: ha un'impostazione che è il 3-5-2 sulla carta, ma poi nel corso dei 90 minuti si trasforma. Ed è la cosa che secondo me vedremo nell'esperienza di Chivu sulla panchina dell'Inter.