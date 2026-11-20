Gustavo Varela non si ferma più e l'Inter ha contattato l'entourage del giocatore del Monza: tutto sul classe 2005, capocannoniere della Serie A.
Rinnovi Inter, ore caldissime per Baccin: tutto su Thuram e l'intreccio con Lautaro
INTER FA SUL SERIO PER VARELA
Gustavo Varela non si ferma più. Il capocannoniere è arrivato a 9 gol in 10 partite di Serie A (una l'aveva saltata per infortunio infatti). Inizio di stagione incredibile e durante Monza-Cagliari dello scorso 19 ottobre c'era il direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin al Brianteo ad assistere al match. Quel giorno, l'attaccante portoghese si era preso la scena: due gol e un assist, una prestazione da incorniciare.
Secondo quanto raccolto in esclusiva da FCINTER1908.IT, nelle scorse settimane c’è stato un contatto tra l’Inter e l’agente del calciatore. Ma chi è Gustavo Varela?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA