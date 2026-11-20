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INTER FA SUL SERIO PER VARELA

Gustavo Varela non si ferma più. Il capocannoniere è arrivato a 9 gol in 10 partite di Serie A (una l'aveva saltata per infortunio infatti). Inizio di stagione incredibile e durante Monza-Cagliari dello scorso 19 ottobre c'era il direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin al Brianteo ad assistere al match. Quel giorno, l'attaccante portoghese si era preso la scena: due gol e un assist, una prestazione da incorniciare.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da FCINTER1908.IT, nelle scorse settimane c’è stato un contatto tra l’Inter e l’agente del calciatore. Ma chi è Gustavo Varela?

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