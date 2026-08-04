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L'Inter è tornata nelle ultime ore su Moussa Diaby per la fascia destra, ma la concorrenza, a differenza di gennaio, c'è. Il Bayer Leverkusen sta infatti spingendo per il francese.

Spiega Matteo Moretto: "Il Bayer Leverkusen, però, ha avviato i primi contatti per riportare Diaby in Germania. Occhio: dopo aver definito Gutierrez il Bayer vuole Diaby. Lui è stato bene in Germania ed al Bayer, è una buona possibilità". I tedeschi proporrebbero un acquisto definitivo e senza scambi, a differenza dell'Inter, che può solo e soltanto pensare a Diaby se inserisce Asllani o Pavard nell’affare con ingaggio ridotto.