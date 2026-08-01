Ore caldissime per il mercato dell'Inter: dopo aver ufficializzato John Stones, i nerazzurri ora vanno forte sul Cuti Romero per completare la difesa
VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ore caldissime per il mercato dell'Inter: dopo aver ufficializzato John Stones, i nerazzurri ora vanno forte sul Cuti Romero per completare la difesa. E l'argentino sembra davvero essere molto difficile, come spiega Repubblica.
"Il candidato forte per la difesa nerazzurra resta Cristian Romero, sempre più vicino. L'accordo con il Tottenham — circa 40 milioni. c'è, quello con l'argentino quasi. Va colmato il gap tra l'offerta dell'Inter e la richiesta dell'ex Atalanta, finalista dei Mondiali. Per lo stipendio, Romero chiede intorno ai 6 milioni.
La distanza tra le parti si è assottigliata nelle ultime ore, ma restano da chiarire aspetti legati a commissioni e bonus. La spinta economica può arrivare dalla cessione di Pavard".
© RIPRODUZIONE RISERVATA