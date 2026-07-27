"Il difensore centrale non c'è, l'esterno a destra invece sì: è mancino е si chiama Andy Diouf. La "pazza idea" di Chivu stsa diventando realtà. Il 23enne francese che pensava di essere una mezzala si sta convincendo che in fascia, con la possibilità di rientrare sul sinistroro puntando l'uomo e la porta, può svoltare la carriera. Ed essere, perché no, il titolare dell'Inter".

Scegli Golssip.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"I due gol di certo aiutano a convincere il giocatore che l'idea di Chivu è corretta e invitano la dirigenza dell'Inter a rivedere le proprie pr priorità sul mercato. Cosa che, in realtà, è già accadutacon la virata su Romero, per il quale Ausilio ha confermato l'apertura di un dialogo e per ora nulla di più. Aspettando il rientro di Akanji e il destino di Pavard (l'Arabia Saudita si è fatta viva), dietro si alternano i giovani Bovio (19 anni) e Maye: è evidente che il rinforzo importante serva in difesa", spiega il quotidiano riferendosi alle prime indicazioni date dall'amichevole contro i tedeschi del Karlsruher.

Getty Images

E si tratta dell'argentino per il quale - spiega il quotidiano - "si andrà strategicamente «per «le lunghe», ovvero dopo la metà di agosto, nell'intento di abbassare i 50 milioni chiesti dal Tottenham e i 6 netti a stagione desiderati dal giocatore".

(Fonte: Libero)