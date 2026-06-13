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calciomercato
Solet, Palestra o Jones? Ecco chi sarà il secondo acquisto dell’Inter dopo Stankovic
"Solet dopo Stankovic jr. Tutto lascia credere che il difensore francese possa essere il secondo acquisto del mercato interista". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega quindi come dovrebbe essere Oumar Solet il prossimo colpo di mercato dell'Inter in ordine cronologico. Poi il club si concentrerà su Curtis Jones e Marco Palestra, gli altri due obiettivi.
Si legge: "Fermo restando che il “figlio d’arte” potrebbe anche non rimanere ad Appiano Gentile, il centrale dell’Udinese, invece, fa parte dei piani per la prossima stagione come principale rinforzo del reparto arretrato, da rinfrescare sul piano dell’età e dell’atletismo. La scorsa settimana, è andato in scena un doppio confronto: prima tra società - Ausilio da una parte e Nani dall’altra - e poi tra il club nerazzurro e gli agenti del giocatore.
Con questi ultimi, di problemi non ne esistono: anzi, esiste già una base di intesa per un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione, quindi perfettamente in linea con i parametri di Oaktree. Il nodo da sciogliere, invece, è l’accordo ancora da trovare con l’Udinese. L’ultimo incontro è servito per mettere sul tavolo le rispettive carte. La distanza esiste, ma può essere colmata. E la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per fissare i termini dell’operazione e sprintare verso la chiusura. Che, in ogni caso, per motivi di bilancio, verrà ufficializzata non prima di luglio. La differenza risiede “solo” nella valutazione del cartellino di Solet. Per il resto, molti punti sono stati sbloccati".
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