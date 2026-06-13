" So let dopo Stankovic jr. Tutto lascia credere che il difensore francese possa essere il secondo acquisto del mercato interista ". Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega quindi come dovrebbe essere Oumar Solet il prossimo colpo di mercato dell'Inter in ordine cronologico. Poi il club si concentrerà su Curtis Jones e Marco Palestra, gli altri due obiettivi.

Si legge: "Fermo restando che il “figlio d’arte” potrebbe anche non rimanere ad Appiano Gentile, il centrale dell’Udinese, invece, fa parte dei piani per la prossima stagione come principale rinforzo del reparto arretrato, da rinfrescare sul piano dell’età e dell’atletismo. La scorsa settimana, è andato in scena un doppio confronto: prima tra società - Ausilio da una parte e Nani dall’altra - e poi tra il club nerazzurro e gli agenti del giocatore.