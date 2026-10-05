Secondo quanto riporta TEAMtalk, l'Arsenal ha approfittato della pausa per le nazionali per visionare Pio Esposito. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo attaccante e, sebbene siano stati accostati giocatori del calibro di Julian Alvarez, Nicolò Tresoldi e persino Erling Haaland, il club londinese sta lavorando anche su altre potenziali opzioni in vista dell'estate del 2027.

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"Uno di questi è Esposito, un giocatore molto promettente che sta impressionando sia a livello nazionale che internazionale e che ora ha attirato l'attenzione del team di osservatori dell'Arsenal. Sappiamo che l'Arsenal aveva degli osservatori presenti a Bursa per visionare Esposito in azione con la nazionale italiana contro la Turchia, partita in cui il ventunenne è andato a segno nella vittoria per 4-1", si legge sul portale inglese.

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"L'Arsenal ha seguito Esposito durante la Serie A, e dagli osservatori sono arrivate valutazioni positive. L'attaccante ha segnato due gol nelle sue prime cinque partite con l'Inter. Attaccante fisicamente dominante e dotato anche di un'intelligenza calcistica notevole, Esposito è considerato uno dei migliori giovani attaccanti del mondo. La sua combinazione di presenza fisica, abilità tecnica e intelligenza ha fatto sì che la sua reputazione crescesse rapidamente, e il Manchester United è tra le squadre che hanno già potuto apprezzare le sue qualità. L'Inter è pienamente consapevole del potenziale di Esposito tanto che nelle scorse settimane l'attaccante ha rinnovato il contratto fino al 2032".

(TEAMtalk)