Anche SportMediaset parla dell'incontro di oggi tra l'Inter e l'agente di Pio Esposito per il rinnovo. L'agente del ragazzo è passato dagli uffici di via della Liberazione e ha avuto modo di parlare con i dirigenti nerazzurri.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Da quanto riportato dal sito sportivo le parti sono al lavoro per "andare insieme a lungo". L'attaccante azzurro negli ultimi 12 mesi ha messo in mostra il suo talento con la maglia del club e della Nazionale e la società vuole dargli il giusto merito.

"Sono in corso i lavori per prolungare e adeguare il contratto del classe 2005. Ancora manca la fumata bianca finale, ma la volontà di entrambe le parti è di trovare la quadra per raggiungere un accordo. Del resto Pio ha ancora 4 anni di contratto: non c'è dunque fretta per definire tutti i dettagli", spiega il sito che parla di un incontro da considerare positivo.

(Fonte: SM)