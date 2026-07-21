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Non solo Djed Spence per la fascia destra dell'Inter. Il club continua a cercare l'erede di Denzel Dumfries e Sky Sport indica altri due profili in particolare per la corsia.

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Sky ha indicato altri 3 nomi oltre a Djed Spence in linea coi parametri che stanno seguendo i nerazzurri: profili tra 20 e 26 anni, tra 20 e 35 milioni di euro come valutazione. Sono Raoul Bellanova (15 milioni), Yan Couto che però è in dirittura d’arrivo al Como e l'ex Juventus Timothy Weah (20 milioni). Due perché appunto il terzo sarebbe Couto che però è a un passo dal Como. Seguiranno aggiornamenti sul nuovo esterno destro nerazzurro.