VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio

Cambia tutto per un giocatore in ritiro in Germania con l’Inter? Nuovo scenario a sorpresa per un calciatore, che Cristian Chivu sta valutando attentamente in questo pre-campionato. Sembrava pronto a lasciare la sponda nerazzurra di Milano e invece alla fine può restare, è un’ipotesi sul tavolo dei dirigenti.

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Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset: “L’eventuale arrivo di Cuti Romero rappresenterebbe il fiore all'occhiello del mercato dell'Inter. Un colpo da novanta che porterebbe via gran parte del budget nerazzurro.

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Per questo il ds Ausilio sarebbe orientato a trattenere il rientrante Benjamin Pavard: in caso d'addio dell'ex Marsiglia si punterebbe su un profilo low cost. Negli altri reparti possibili investimenti in base alle opportunità del mercato e a eventuali altre uscite”, si legge. Uno scenario anticipato già da fcinter1908.it.