GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Aspetta l'Inter da mesi e non ne ha fatto mistero. Così come l'aspetterà finché sarà possibile, in queste due ultime settimane di calciomercato. Curtis Jones vede solo nerazzurro, malgrado fin qui il Liverpool, con cui è appena entrato nell'ultimo anno di contratto, continui a chiedere cifre molto alte per lasciarlo andare a Milano e iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Getty

In tanti si chiedono se l'assalto dell'Inter ci sarà, se sarà quello decisivo e se, infine, saranno necessarie le cessioni prima di provare l'affondo. Nonostante in queste ultime ore si siano diffuse delle indiscrezioni secondo cui l'acquisto di Curtis Jones dipenda dall'addio di Luis Henrique o di un altro calciatore, secondo quanto appurato da FCInter1908 la verità è un'altra. Se e quando l'Inter tenterà l'assalto all'inglese, infatti, questo sarà indipendente dalle eventuali cessioni da qui a fine mercato, anche perché Jones e Luis Henrique, il maggiore indiziato a lasciare l'Inter in questi giorni, occupano due zone di campo differenti e la loro situazione, dunque, non è affatto collegata.

Getty Images

Da Milano non aspetteranno di sistemare il brasiliano (nel mirino della Roma) per provare a strappare Jones al Liverpool. Un tema, quello della cessione vincolante, che invece diventerebbe attuale nel caso in cui i nerazzurri proverebbero a piazzare un altro colpo negli ultimi giorni di mercato. Ma questo è un altro discorso. Che non tocca Jones. Che, dal canto suo, continua ad attenere l'Inter, in attesa che si sblocchi (finalmente) la situazione.