Andy Diouf è rimasto in campo per 90' nel match vinto dalla Francia, in rimonta, contro il Belgio: i giudizi social dei tifosi
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Il mio ruolo? Gioco dove vuole il mister. Voglio far bene"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Andy Diouf è rimasto in campo per 90' nel match vinto dalla Francia, in rimonta, contro il Belgio. Belgio che era in vantaggio fino al 75' prima che Doue (gol e due assist) e Olise (gol e due assist) si scatenassero nel finale per il definitivo 4-1 dei Bleus.
Diouf, però, è stato protagonista in negativo in occasione del gol del Belgio: l'interista, adattato da Zidane da terzino a sinistra, non ha seguito la linea e ha tenuto in gioco Lukebakio che, tutto solo, si è involato verso la porta francese per il gol del vantaggio.
Sui social, infatti, in molti criticano l'esperimento di Zidane anche se, nel secondo tempo, Diouf ha mostrato comunque un paio di spunti, migliorando la sua prestazione come il resto della squadra. Ecco i tweet dei tifosi francesi ma non solo. "Non sa fare il terzino, Lukebakio l'ha distrutto come all'andata", scrive un tifoso. "Ha guadagnato punti dopo questa partita", commenta un altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA