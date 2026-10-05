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Andy Diouf è rimasto in campo per 90' nel match vinto dalla Francia, in rimonta, contro il Belgio. Belgio che era in vantaggio fino al 75' prima che Doue (gol e due assist) e Olise (gol e due assist) si scatenassero nel finale per il definitivo 4-1 dei Bleus.

Getty Images

Diouf, però, è stato protagonista in negativo in occasione del gol del Belgio: l'interista, adattato da Zidane da terzino a sinistra, non ha seguito la linea e ha tenuto in gioco Lukebakio che, tutto solo, si è involato verso la porta francese per il gol del vantaggio.

Da l'Equipe

Sui social, infatti, in molti criticano l'esperimento di Zidane anche se, nel secondo tempo, Diouf ha mostrato comunque un paio di spunti, migliorando la sua prestazione come il resto della squadra. Ecco i tweet dei tifosi francesi ma non solo. "Non sa fare il terzino, Lukebakio l'ha distrutto come all'andata", scrive un tifoso. "Ha guadagnato punti dopo questa partita", commenta un altro.

Diouf faudra m'expliquer la hype — Amougoueur (@Amougoueur) October 5, 2026

What this goal shows is a CM having no idea what to do as a LB postionally in Diouf. You always see positional issues in defence with makeshift players. Guy didn't clock his team were stepping up https://t.co/1jfNi7UkWo — 🏹💔🐯🏄‍♂️ (@TK221996) October 5, 2026

Diouf cannot continue to play LB, second game in a row Lukebakio has completely destroyed him. He just doesn’t understand the position well enough yet — Y (@_yxan14) October 5, 2026

Le joueur qui ont gagné de points

Camavinga

Kalulu

Da Cunha

Truffert

Diouf

Jaquet

Yoro

Le joueur qui perdu de points

Kounde

Dembele

Kone

Lacroix

Rabiot — KB (@KB_16) October 5, 2026

Esaltazione di Pio, Diouf è simbolo di mediocrità . L’unico tra i giovani che hanno un qualcosa in più al momento sono Bonny e soprattutto Sucic — OaktreeOut (@interemia_2) October 5, 2026

Andy Diouf on en parle pas assez mais il fait c match et il déçois pas #FRABEL — Maximeee (@Maaaximeee8) October 5, 2026

C’était marrant Diouf mais ramener moi Truffert svp — FoxHateAccount (@Yess_761) October 5, 2026

Diouf c’est très fort — Arret du coeur 🖤 (@mr_koroo) October 5, 2026