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La Polonia perde 1-0 contro la Bosnia nella quarta giornata di Nations League e ora vede complicarsi la sua situazione nel gruppo 4 di Lega B, visti i 4 punti di ritardo dai bosniaci, secondi, a due giornate dalla fine.

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A fine partita, anche Piotr Zielinski, capitano della Polonia, ha parlato del match vinto dalla Bosnia 1-0 grazie al gol di Basic su rigore a 6' dalla fine: "Fa male perdere così. Abbiamo avuto le nostre occasioni, e su un campo così difficile avremmo dovuto concretizzarle, ora staremmo parlando di un risultato diverso. Gli avversari hanno segnato su rigore e abbiamo perso la partita. Avremmo dovuto trasformare in gol quello che siamo riusciti a creare. Ci abbiamo provato nel secondo tempo, su un campo così difficile, ma non ci siamo riusciti", ha detto Zielinski ai microfoni di TVP Sport.

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"La squadra sta andando nella giusta direzione?" ha chiesto il giornalista. "Certo, ora ci saranno molte discussioni e analisi. Io credo ancora in questa squadra; ci vedo della qualità. Se avessimo segnato oggi, staremmo parlando di un risultato diverso. Dobbiamo analizzare queste quattro partite di Nations League; sono state diverse. Forse oggi ci è mancata un po' di energia in certe fasi della partita, ma avremmo potuto vincere comunque. Ci siamo complicati la situazione, ma credo che questa squadra possa regalare tante gioie ai tifosi", aggiunge poi Zielinski.

(Sport.pl)