Italia di nuovo in campo contro la Turchia dopo la vittoria schiacciante di una settimana fa

Daniele Vitiello
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Difesa

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Donnarumma 6

Bucato ancora una volta senza colpe il capitano azzurro.

Di Lorenzo 6

Avrebbe modo di accompagnare con maggiore insistenza la manovra come fatto nell'azione che porta all'1-0.

(Dal 56' Kayode)

Mancini 6

Ruggisce con la solita personalità e grinta sui portatori di palla avversari.

Bastoni 6

Approfitta del vento in poppa e sfodera un'altra prestazione convincente: è totalmente un altro giocatore rispetto all'anno scorso.

Ruggeri 6

Prestazione ordinata e senza sbavature.

(Dal 56' Calafiori)

Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4

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