Italia di nuovo in campo contro la Turchia dopo la vittoria schiacciante di una settimana fa
VIDEO / Gattuso: "Nazionale, ferita aperta. Ma ho ringraziato pure Bastoni. Mica..."
Difesa
VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."
Bucato ancora una volta senza colpe il capitano azzurro.
Di Lorenzo 6
Avrebbe modo di accompagnare con maggiore insistenza la manovra come fatto nell'azione che porta all'1-0.
(Dal 56' Kayode)
Mancini 6
Ruggisce con la solita personalità e grinta sui portatori di palla avversari.
Bastoni 6
Approfitta del vento in poppa e sfodera un'altra prestazione convincente: è totalmente un altro giocatore rispetto all'anno scorso.
Ruggeri 6
Prestazione ordinata e senza sbavature.
(Dal 56' Calafiori)
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