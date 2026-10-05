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Intervenuto anche in conferenza stampa al termine di Italia-Turchia, Roberto Mancini ha speso parole importanti nei confronti di Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter, ancora a segno in maglia azzurra, stasera addirittura da subentrante, si è ritagliato un ruolo ancora più importante nel nuovo corso azzurro ed è già un punto di riferimento.

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Questo il pensiero che sa d'investitura clamorosa da parte del commissario tecnico dell'Italia nei suoi confronti: "Esposito ha fame di gol, di giocare. E' straordinario in questo. In un paio d'anni può diventare un centravanti che fa giocar la squadra tranquillamente, come lo erano Vieri, Toni e giocatori così. Non somiglia a Vieri per caratteristiche, forse più a Toni, ma per le qualità tecniche e per le caratteristiche che ha può diventare davvero un grande attaccante".