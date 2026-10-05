La Francia vince 4-1 in rimonta contro il Belgio nella quarta giornata di Nations League: prestazione non positiva di Diouf
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
FRANCIA-BELGIO
La Francia vince 4-1 in rimonta contro il Belgio nella quarta giornata di Nations League. Belgio che era passato in vantaggio con Lukebakio - errore di Diouf che non ha seguito la linea della difesa - nel primo tempo.
Ad un quarto d'ora dalla fine Doue ha firmato il pareggio con un gran diagonale rasoterra imprendibile per il portiere avversario. All'81', però, ci pensa Cherki a portare in vantaggio i transalpini dopo una splendida azione di Olise. E proprio Olise nel finale si mette in proprio con due gol nel giro di tre minuti, entrambi su assist di Doue.
Grazie a questa vittoria e al successo dell'Italia contro la Turchia, la Francia conserva il primo posto con 10 punti, davanti all'Italia seconda a quota 7, mentre il Belgio resta fermo a 6 con la Turchia a zero.
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