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E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione di Aleksandar Kolarov nel primo tempo di Inter-Udinese di ieri sera: Pairetto lo ha espulso dopo reiterate protesta.

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Il vice allenatore nerazzurro è stato quindi squalificato per due giornate di campionato e ha ricevuto un'ammenda di 5000 euro, "per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara".