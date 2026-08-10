Con l’arrivo a parametro zero di John Stones si è virtualmente chiuso il mercato in entrata dell’Inter per quanto riguarda la difesa.

La permanenza di Benjamin Pavard ha chiuso le porte a qualsiasi nuovo innesto, con Cristian ‘Cuti’ Romero - considerato il profilo ideale per rinforzare la retroguardia nerazzurra in caso di partenza del francese - ad un passo dall’Atletico Madrid.

Ma in casa nerazzurra si è tornato a parlare proprio della possibilità che Pavard prosegua la sua avventura all’Inter.

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Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, ad oggi l’Inter e Pavard sembrano destinati a proseguire insieme.

Il francese si è presentato con un altro atteggiamento, interpretando il ritiro da professionista e con ritrovata motivazione. In viale della Liberazione non hanno messo mai in discussione il suo spessore tecnico, gli equivoci sono sempre stata di altra natura.

Evidentemente lo stesso Pavard, viste le ultime negative esperienze, deve aver capito che per sua carriera è necessaria una sterzata e questo cambio di rotta lo sta facendo concretamente vedere.

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Se poi arriveranno offerte dell’ultim’ora, si valuterà. Ma oggi l’Inter non vuole guardare a Pavard come un problema e Pavard vuole tornare a dimostrare con la maglia dell’Inter. Può essere una buona combinazione.