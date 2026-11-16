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Trova conferma l'anticipazione riportata qualche settimana fa da Fcinter1908: l'Inter ha messo le mani su Stefan Ćapin, talentuoso centrocampista offensivo sloveno del quale si dice un gran bene. Il classe 2011 è già a Milano e si sta già allenando con i nerazzurri, nello specifico con la formazione U17, da sotto età. Giovedì è anche sceso in campo in occasione del test amichevole giocato contro la Giana Erminio, entrando nella ripresa e segnando la rete del definitivo 3-1. L'operazione è sostanzialmente definita in ogni dettaglio: a gennaio, una volta compiuti i 16 anni e aver ottenuto l'ok dalla Uefa (necessario in caso di trasferimenti all'estero di calciatori minorenni), l'Inter provvederà a tesserarlo, facendogli firmare un contratto triennale fino al 30 giugno 2029.

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Stefan Ćapin si sta già allenando con l'Inter, nello specifico con l'U17, da sotto età (in gol nel test contro la Giana Erminio). A gennaio, una volta ottenuto l'ok dalla Uefa (necessario in caso di trasferimenti all'estero di minorenni), verrà tesserato ⚫🔵@fcin1908it https://t.co/7Ct5PFX4dt — Fabio Alampi (@FabioAlampi) November 16, 2026

Chi è Ćapin

Nato a Belgrado, in Serbia, il 13 gennaio 2011, Ćapin possiede la nazionalità slovena ed è già nel giro delle rappresentative giovanili della Slovenia. Cresciuto nei vivai di Partizan, Stella Rossa e Voždovac, è un centrocampista offensivo mancino, dotato di una struttura fisica già importante (supera il metro e 80 di altezza) e in grado di giocare sia da trequartista che da esterno d'attacco a piede invertito. A suo modo ha già avuto un legame con l'Italia: suo padre Aleksandar, infatti, è un ex cestista con un passato tra Viola Reggio Calabria e Pallacanestro Varese dal 2005 al 2008, oltre a una parentesi con la Juvecaserta nel 2014.