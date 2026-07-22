Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ad del Bologna Claudio Fenucci, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Lucumi, difensore accostato anche all'Inter:

La situazione è quella che ho già detto. Lo scorso anno Lucumi riteneva che fosse finito il ciclo con il Bologna, gli abbiamo chiesto di rimanere, lo ha fatto, ha fatto una buona stagione e se dovesse arrivare l'offerta giusta, ma giusta come ho detto ieri, non legata al fatto che ha un anno di contratto, se arrivasse un'offerta giusta la prendiamo in considerazione insieme a lui, perché credo che sia giusto rispettare la parola che abbiamo dato.