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"Davide Frattesi è a un passo dal tornare a casa. Quello che fino a ieri sera era solo un sondaggio si è trasformato in poche ore in un accordo totale tra Lazio, Inter e giocatore". Lo scrive oggi Il Tempo, che conferma la trattativa ormai al traguardo tra i due club per il centrocampista.

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Si legge: "In mattinata la società biancoceleste ha recapitato una nuova offerta ai nerazzurri e, nel giro di poche ore, le parti hanno trovato l'intesa definitiva sulla formula: un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per un costo complessivo di 15 milioni di euro tra prestito e riscatto. L'Inter, però, ha voluto blindarsi per il futuro, inserendo nell'accordo una clausola che le garantisce il 50% sulla futura rivendita del cartellino.

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Nel pomeriggio è avvenuto lo scambio della documentazione necessaria: la Lazio ha già inviato le carte firmate e resta ora in attesa delle controfirme nerazzurre (oggi si riunirà il board di Oaktree per il sì definitivo), passaggio propedeutico all'annuncio ufficiale dell'operazione".