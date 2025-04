Il gol segnato al Lecce il 26 gennaio e le conseguenti dichiarazioni post partita avevano allontanano ogni ipotesi di addio anticipato ma in estate la situazione potrebbe cambiare. "Adesso però Inzaghi e compagni hanno bisogno anche di lui in questo intenso finale di stagione. A partire da oggi contro quella Roma che in estate tornerà sicuramente a richiederlo (con Zalewski nell'affare?) e ci proverà anche il Napoli se Conte resterà in azzurro, magari con quel Raspadori che intriga a Milano come moneta di scambio. Frattesi giocherà titolare perché Mkhitaryan è squalificato e Zielinski è appena tornato in gruppo. I suoi inserimenti, i suoi strappi, saranno fondamentali per permettere all’Inter di avere una soluzione offensiva in più in un periodo in cui l’attacco, tolto Lautaro, latita. Per altro Frattesi non ha mai segnato alla Roma: quale miglior momento per farlo?", commenta Tuttosport.