VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

È arrivato l'ok finale dell'Inter per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio e il centrocampista classe 1999 è atteso nelle prossime ore a Roma.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani Frattesi svolgerà le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'Inter e i biancocelesti hanno trovato l'accordo totale già nelle scorse ore sulla base di un prestito (1 mln) con diritto di riscatto che diventerà obbligo a due condizioni: Lazio che finisce almeno tra le prime 10 in campionato e 22 presenze del calciatore durante la prossima stagione.

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L'Inter, poi, mantiene anche il 50% sulla rivendita eventuale. Frattesi-Lazio, ormai ci siamo: domani il centrocampista ex Sassuolo svolgerà le visite mediche di rito.