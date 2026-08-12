Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Davide Frattesi è ad un passo dalla Lazio. Il centrocampista ex Sassuolo si appresta a lasciare l'Inter e i biancocelesti sono vicini a chiudere l'operazione.

Getty Images

Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni per una cifra attorno ai 15 mln di euro. Frattesi ha già dato il suo ok per il trasferimento e quindi restano da ultimare i dettagli finali per chiudere.

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la notizia:

Getty Images

"Frattesi due estati fa lo volevano tutti, poi dopo lo volevano tutti meno uno, poi tutti meno tre, adesso è rimasta la Lazio per Frattesi? Sono cattivo ma ragazzi diciamo le cose come stanno: Frattesi adesso è un giocatore assolutamente da ricostruire anche nel morale perché esce da due anni difficili. Quindi, se va alla Lazio e gioca titolare, Frattesi fa solo bene anche se si tratta di prestito"