Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Frattesi alla Lazio, operazione ormai conclusa tanto che domani il centrocampista svolgerà le visite mediche:

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"Da celebrare una delle migliori operazioni degli ultimi 15 giorni è sicuramente Frattesi alla Lazio, va celebrata, è un colpo di spessore, la rincorsa è partita lo scorso inverno e la Lazio l'ha coronata. L'obbligo scatta alle presenze, che erano state pattuite tra le 25 e le 28 e invece dovrebbero essere anche meno di 25, tra i 20 e i 23.

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Frattesi è un titolare fisso, farà le sue presenze e diventerà un giocatore della Lazio, è un colpo di spessore. C'è poco da giudicare, a qualcuno può anche non piacere ma un centrocampo Frattesi-Rovella-Taylor è un signor centrocampo"