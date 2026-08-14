GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

In mattinata la Lega non aveva dato l'ok per il trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio a causa dei vincoli ai quali deve sottostare il club biancoceleste.

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Inter e Lazio sono al lavoro per trovare una nuova formula che possa accontentare tutte le parti in causa e che possano rientrare nei paletti permessi dalla Lega.

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Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha riportato gli ultimi aggiornamenti: "Frattesi, Inter e Lazio stanno lavorando alla soluzione del problema. La nuova formula dovrebbe essere:

- 5 milioni di prestito più bonus

- 10 milioni diritto di riscatto (senza obbligo)

- 50% sull’eventuale rivendita"