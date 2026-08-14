Inter e Lazio sono al lavoro per l'affare Frattesi: i club vogliono trovare una nuova formula che possa accontentare tutte le parti in causa
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In mattinata la Lega non aveva dato l'ok per il trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio a causa dei vincoli ai quali deve sottostare il club biancoceleste.
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Inter e Lazio sono al lavoro per trovare una nuova formula che possa accontentare tutte le parti in causa e che possano rientrare nei paletti permessi dalla Lega.
Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha riportato gli ultimi aggiornamenti: "Frattesi, Inter e Lazio stanno lavorando alla soluzione del problema. La nuova formula dovrebbe essere:
- 5 milioni di prestito più bonus
- 10 milioni diritto di riscatto (senza obbligo)
- 50% sull’eventuale rivendita"
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