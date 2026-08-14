La Lega non ha dato l'ok al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio e Gianluca Di Marzio ha svelato la motivazione: i dettagli
VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!
L'operazione Frattesi-Lazio è al momento sospesa. Non è arrivato l'ok della Lega per il trasferimento del centrocampista classe 1999 ai biancocelesti.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Frattesi era pronto a partire per Roma per svolgere le visite mediche di rito ma la Lega ha stoppato il tutto. Gianluca Di Marzio spiega il motivo:
"Il centrocampista, come raccontato, era pronto a partire in mattinata per raggiungere Roma, ma la Lega ha comunicato che non può accettare il trasferimento per questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste.
Per ora, dunque, l'affare non si può chiudere del tutto: ora le parti sono al lavoro per risolvere, dopo che - come anticipato - l'accordo tra club era già stato raggiunto nei giorni scorsi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA