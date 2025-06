Saranno decisive per il futuro del centrocampista le prime settimane di lavoro con Chivu

Era finito nel mirino del Napoli a gennaio e adesso sarebbe nel mirino della Juventus.Davide Frattesisarebbe un obiettivo per i bianconeri esattamente come Sandro Tonali. A Skysport però si parla di due obiettivi di raggiungimento difficile anche se per motivazioni diverse.