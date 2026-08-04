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Scivolato in maniera definitiva in fondo alle gerarchie di Cristian Chivu, Davide Frattesi continua ad allenarsi in attesa di novità sul suo futuro. Ne parla il Corriere dello Sport: "I segnali che arrivano dal precampionato di Davide Frattesi non lo stanno di certo aiutando nell'ottica di trovare una nuova sistemazione. Molto del suo futuro passerà dall'incontro in programma a stretto giro tra il suo procuratore e l'Inter, che probabilmente andrà in scena già nel corso di questa settimana. Il rendimento in amichevole del ragazzo conferma che, al di là dei carichi di lavoro, ad appesantirlo in questo periodo è soprattutto l'assenza di stimoli in un contesto in cui da troppo tempo non riesce a esprimersi al meglio delle sue potenzialità. La versione sbiadita di Frattesi serve a poco a Cristian Chivu, che in ogni caso lo ha tenuto in considerazione come tutti gli altri nei test affrontati fino a questo momento.

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Singolare però che, nonostante l'intenzione neanche così nascosta di lasciare il club nerazzurro, nessuno sia arrivato con serie intenzioni in viale della Liberazione negli ultimi mesi. L'unica possibilità che sembra possa prendere quota, ma soltanto tra qualche settimana, è legata al trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe sia Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti. L'affare, salvo inserimenti di altre squadre, potrebbe cuocersi quindi a fuoco lento: da capire con quale formula, considerando che l'Inter ha comunque in preventivo di mettere in cassa circa 25 milioni dalla sua cessione. L'amichevole con i bianconeri in programma a fine settimana potrebbe essere l'occasione giusta per far vedere di cosa è capace e convincerli a muovere passi concreti verso l'Inter".