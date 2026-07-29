John Stones in arrivo nella giornata di domani per le visite mediche e la firma con l'Inter. Anche a SportMediaset hanno parlato del calciatore inglese, un colpo a parametro zero dei dirigenti nerazzurri. Firmerà un contratto biennale, valido quindi fino a giugno 2028, a 4 mln a stagione + bonus.

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"Da capire se il calciatore arriverà domattina presto o nel primo pomeriggio. In quel caso le visite potrebbero slittare di 24 ore. Il calciatore poi sarà a disposizione ad Appiano Gentile per gli allenamenti ma non partirà con il resto della squadra per la tournée in Asia", spiegano dal tg sportivo di Italia 1.

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Di Frattesi ieri ha parlato il suo agente, Beppe Riso, anche ai nostri microfoni. Ha spiegato che ci sono varie situazioni attorno al centrocampista che difficilmente resterà in nerazzurro. Il giocatore già un anno fa era stato valutato 30 mln di euro e la cifra, spiegano da SM, potrebbe abbassarsi in questa sessione di mercato.

Piace alla Juve, alla Roma e anche al Napoli ma tutte hanno delle situazioni che prima devono essere sbloccate. Una pista forte era quella che portava al Nottingham Forest ma l'interesse degli inglesi si è raffreddato.

(Fonte: SM)