L'Inter può fare un colpo da copertina in estate, sul mercato. A rivelarlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che parla così delle strategie dei dirigenti nerazzurri:
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Gazzetta boom: “Inter, questo eventuale addio può aprire le porte a un colpo da copertina”
L'Inter può fare un colpo da copertina in estate, sul mercato: ecco quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport sulle strategie dei dirigenti
"All'Inter la valorizzazione di Pio Esposito e di Bonny sta procedendo in maniera positiva (seppur con qualche su e giù), ma il futuro offensivo non è propriamente sereno. In questa stagione Thuram è entrato in una sorta di cono d'ombra e non è da escludere che a breve ci sia una sorta di redde rationem.
Dunque Marotta e Ausilio sono già all'opera per individuare la nuova strada, magari con "l'aiuto" di un'offerta allettante per il figlio d'arte arrivato anche lui a costo zero. L'eventuale plusvalenza, dunque, potrebbe aprire le porte ad un nuovo colpo da copertina. Ma anche in questo caso è tutto ancora in embrione", si legge.
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