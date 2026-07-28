Manca poco meno di un mese all'inizio della stagione e poco più di un mese alla fine del mercato ma in casa Inter, come anceh per altri club, c'è ancora tanto da fare, specialmente in uscita.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Una criticità al momento può essere rappresentata da alcune uscite bloccate. Ci sono diversi giocatori che sono destinati a lasciare l’Inter ma che al momento sono col resto del gruppo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

Asllani, per esempio, è in uscita ma ha avuto un risentimento muscolare che deve essere ancora smaltito. Anche Frattesi e Akinsanmiro lasceranno l'Inter ed è ancora da chiarire quale sarà il futuro di Pavard, rientrato dal prestito deludente al Marsiglia ma con tanta voglia di rimanere in nerazzurro.