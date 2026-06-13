La Gazzetta dello Sport è sicura: Curtis Jones non rientra nei piani di Andoni Iraola al Liverpool ed è quindi sul mercato

Matteo Pifferi Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 15:16)

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Non è un mistero che il primo degli obiettivi dell'Inter per il centrocampo è Curtis Jones. Il classe 2001 potrebbe lasciare il Liverpool e le recenti dichiarazioni di Andoni Iraola, nuovo allenatore dei Reds, sembrano tendere la mano ai nerazzurri:

""Dirò a tutti che sono come dei nuovi acquisti. Per me lo sono davvero e penso che la nostra sia una rosa di qualità. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare". Andoni Iraola si è presentato così al Liverpool ma ora in Inghilterra, e soprattutto nella città dei Beatles, sono curiosi di vedere se questo entusiasmo per il materiale umano che ha già lì a disposizione sarà confermato.

Su tutti, poi, c'è un nome che è legato da sei mesi alla nostra Serie A ed è quello di Curtis Jones, in bilico da gennaio. Il 2001 nato e cresciuto solo ed esclusivamente a Liverpool rischia di togliersi il mantello di "one club man" (giocatore di un'unica società) in questa estate che può diventare quella del definitivo addio. L'Inter è lì, lo aspetta. È un pallino dal mercato invernale ma non è un profilo passato di moda, anzi", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Jones sembrava destinato all'addio già a gennaio, visto il poco spazio avuto con Slot ma poi l'ex allenatore del Liverpool ha preferito non privarsene, una scelta che lo stesso giocatore non ha accolto bene. L'arrivo di Iraola poteva cambiare le carte in tavola ma in realtà - come racconta la Rosea - non è così visto che l'ex tecnico del Bournemouth vorrebbe portare Alex Scott al Liverpool dopo l'esperienza comune con i rossoneri. "Insomma, una fotocopia di Jones che farebbe scivolare di nuovo in basso nelle gerarchie un Curtis, di nuovo "bocciato" a casa sua e sempre più voglioso di cambiare aria. Destinazione: Inter", la chiosa della Rosea.