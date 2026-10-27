Venezia-Inter e il rischio del testacoda. Stankovic torna? Cosa fare con i portieri

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Anche Sky Sport conferma quanto annunciato da FCINTER1908.IT: Aleksandar Stankovic potrebbe giocare dal 1' contro il Venezia al posto di Hakan Calhanoglu, dirottando così Zielinski mezzala.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, poi, potrebbe esserci anche una chance dall'inizio per Djed Spence sulla fascia destra, con Dimarco a sinistra e Barella a completare il reparto mediano.

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In difesa Chivu potrebbe riproporre la soluzione Bastoni centrale con Bisseck e Carlos Augusto braccetti a protezione della porta che sarà occupata ancora una volta da Provedel. In attacco, invece, riposa Thuram: la coppia offensiva è Bonny-Pio Esposito.

INTER: Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito