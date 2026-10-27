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Cosa farà Mkhitaryan a giugno? La scorsa estate, dopo aver valutato il ritiro, il centrocampista armeno, oggi 38enne, aveva deciso di continuare la sua avventura in campo con la maglia dell'Inter. Il bivio si ripresenterà nei prossimi mesi, visto che il contratto scadrà nel 2027 e che l'ex Roma dovrà decidere se continuare a giocare o no.

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Secondo ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta, Mkhitaryan potrebbe restare a Milano, ma in altre vesti:

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"Anche il suo contratto scade nel 2027. Mkhitaryan, 38 anni a gennaio, ha prolungato l'accordo di un'altra stagione perché considerato fondamentale per le rotazioni: l'assist per Carlos con lo Shakhtar ha giustificato tutto ciò. Intelligenza tattica, qualità e affidabilità. Guadagna due milioni netti e già la stagione scorsa parlò di probabile ritiro, poi prolungato di un altro anno. Difficile ipotizzare una sua permanenza nel club da calciatore, magari in altre vesti. Tuttavia, quando si parla dell'armeno mai dire mai".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)