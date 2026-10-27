Le ultime di Fcinter1908 sulle valutazioni dell'allenatore nerazzurro in vista della prossima partita contro il Venezia
Venezia-Inter e il rischio del testacoda. Stankovic torna? Cosa fare con i portieri
Aleksandar Stankovic potrebbe trovare spazio nella partita dell'Inter contro il Venezia. Arrivano nuove indicazioni sulle possibili scelte di Cristian Chivu, che sta valutando le soluzioni a disposizione per l'impegno di domani.
Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le possibilità di vedere il centrocampista serbo in campo sono in crescita.
Inter, Stankovic guadagna terrenoUn aggiornamento interessante per il giovane centrocampista, tornato in nerazzurro dopo l'esperienza al Club Brugge e ancora alla ricerca di maggiore continuità.
Stankovic, comunque, guadagna terreno nelle valutazioni di Chivu. Le ultime scelte arriveranno in prossimità della partita. Ma anche in vista del derby e del trittico Milan-Feyenoord-Como, Venezia potrebbe essere la partita giusta per Stankovic. Che potrebbe anche giocare un derby in famiglia con il fratello Filip.
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