Le ultime di Fcinter1908 sulle valutazioni dell'allenatore nerazzurro in vista della prossima partita contro il Venezia

Pasquale Guarro
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Venezia-Inter e il rischio del testacoda. Stankovic torna? Cosa fare con i portieri

Aleksandar Stankovic potrebbe trovare spazio nella partita dell'Inter contro il Venezia. Arrivano nuove indicazioni sulle possibili scelte di Cristian Chivu, che sta valutando le soluzioni a disposizione per l'impegno di domani.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le possibilità di vedere il centrocampista serbo in campo sono in crescita.

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Getty Images

Inter, Stankovic guadagna terreno

Un aggiornamento interessante per il giovane centrocampista, tornato in nerazzurro dopo l'esperienza al Club Brugge e ancora alla ricerca di maggiore continuità.

Stankovic, comunque, guadagna terreno nelle valutazioni di Chivu. Le ultime scelte arriveranno in prossimità della partita. Ma anche in vista del derby e del trittico Milan-Feyenoord-Como, Venezia potrebbe essere la partita giusta per Stankovic. Che potrebbe anche giocare un derby in famiglia con il fratello Filip.

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